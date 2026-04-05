Türkei-Besuch
Selenskyj: "Neue Schritte in der Zusammenarbeit vereinbart"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul über Sicherheitsfragen gesprochen.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj (l.) bei seinem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan in Istanbul. Beide stehen nebeneinander und schütteln sich die Hand. Im Hintergrund sind die Flaggen beider Länder zu sehen sowie zwei große Sessel.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj (l.) bei seinem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan in Istanbul (picture alliance / Anadolu / TUR Presidency / Murat Kula)
    Selenskyj schrieb auf Telegram, man habe neue Schritte in der Zusammenarbeit vereinbart. Dies gelte vor allem für die Bereiche, in denen die Ukraine die Türkei mit Fachwissen und Technologien unterstützen könne. Details würden bald ausgearbeitet. Zudem habe man über Möglichkeiten der Kooperation bei gemeinsamen Gasinfrastrukturprojekten und der Erschließung von Gasfeldern gesprochen.
    Die Ukraine hatte zuletzt mit mehreren Golfstaaten eine Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung vereinbart. Im Krieg gegen Russland hat Kiew seine Abwehr-Fähigkeiten inzwischen deutlich ausgebaut.
    Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.