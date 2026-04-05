Türkei-Besuch

Selenskyj schrieb auf Telegram, man habe neue Schritte in der Zusammenarbeit vereinbart. Dies gelte vor allem für die Bereiche, in denen die Ukraine die Türkei mit Fachwissen und Technologien unterstützen könne. Details würden bald ausgearbeitet. Zudem habe man über Möglichkeiten der Kooperation bei gemeinsamen Gasinfrastrukturprojekten und der Erschließung von Gasfeldern gesprochen.
Die Ukraine hatte zuletzt mit mehreren Golfstaaten eine Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung vereinbart. Im Krieg gegen Russland hat Kiew seine Abwehr-Fähigkeiten inzwischen deutlich ausgebaut.
Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.