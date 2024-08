Ukraine: Präsident Selenskyj hat sich erneut zur Offensive in Kursk geäußert. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Zuvor hatte sich Selenskyj erstmals öffentlich zu der ukrainischen Offensive in Kursk geäußert und diese als Bemühung seines Landes bezeichnet, nach der russischen Invasion 2022 Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Russland kündigte eine harte Reaktion auf die ukrainischen Angriffe an. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Armee habe den Vormarsch von Kiews Truppen an mehreren Stellen gestoppt. Unter anderem seien ukrainische Soldaten 30 Kilometer von der Grenze entfernt attackiert worden.

