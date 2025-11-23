Korruption in der Ukraine

Es werde eine vollständige Überprüfung der staatlichen Verteidigungsunternehmen und der entsprechenden Verträge vorbereitet, schrieb Selenskyj in Onlinediensten. Aufgedeckte Verstöße würden an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.
Das ukrainische Antikorruptionsbüro Nabu hatte kürzlich die Veruntreuung von umgerechnet rund 86 Millionen Euro aufgedeckt. Der Justizminister und die Energieministerin verloren daraufhin ihre Posten. Im Mittelpunkt des Skandals steht ein Vertrauter Selenskyjs, der sich ins Ausland absetzen konnte.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.