Ukrainische Soldaten in der Region Saporischschja (Archivbild) (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Dmytro Smolienko)

Präsident Selenskyj entließ nach neun Monaten Heereschef Pawljuk und ernannte Generalmajor Drapatyj zu seinem Nachfolger. Drapatyj habe die russische Offensive in der Region Charkiw im Osten des Landes erfolgreich zum Stillstand gebracht, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Diese und weitere Änderungen in der Personalführung sollten für bessere Ergebnisse auf dem Schlachtfeld sorgen. Zudem wurden weitere Reservetruppen an die Front in der Region Donezk beordert. Dort rücken die russischen Angreifer seit Monaten vor.

In einem Interview mit dem britischen Sender Sky News hatte Selenskyj zuvor die Bereitschaft signalisiert, einem Waffenstillstand mit Russland zuzustimmen, auch wenn Moskau die besetzten Gebiete nicht sofort zurückgeben sollte. Voraussetzung sei allerdings, dass die NATO den übrigen Teil der Ukraine unter ihren Schutzschirm stelle, betonte der ukrainische Staatschef. Sein Land brauche Garantien, dass der russische Staatschef Putin nicht wiederkomme.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.