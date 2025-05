Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich bereiterklärt, sich am Donnerstag in der Türkei mit Russlands Staatschef Putin zu treffen. (picture alliance / ROPI / POU)

Stattdessen habe Russland seine Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er hatte gestern erklärt, er werde am kommenden Donnerstag in der Türkei auf Putin warten, um dort mit ihm zu verhandeln.

Gestern hatten sich in London die Außenminister Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Polens, Italiens, Spaniens sowie die EU-Außenbeauftragte Kallas getroffen. Sie drängten Russland in einer gemeinsamen Erklärung zu sofortigen Gesprächen über eine Waffenruhe. Die Bundesregierung hatte dem Kreml dafür ein Ultimatum bis Mitternacht gestellt. Ansonsten würden in Abstimmung mit den europäischen Partnern weitere Sanktionen gegen Moskau vorbereitet, sagte Regierungssprecher Kornelius in Berlin.

