Russischer Angriffskrieg

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Die für Donnerstag und Freitag angesetzten Verhandlungen seien trotz der aktuellen Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Golfregion bislang nicht abgesagt worden, erklärte er. Statt wie geplant in Abu Dhabi, das unter Beschuss des Irans steht, könnten die Gespräche in der Türkei oder der Schweiz stattfinden.

Unterdessen griff die Ukraine den Flottenstützpunkt Noworossijsk in Russland mit Drohnen an. Die Behörden dort riefen den Notstand aus. Mehrere Wohnblocks seien beschädigt worden, ein Ölterminal stehe in Brand, hieß es. Es soll mehrere Verletzte geben.

