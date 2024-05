Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

Selenskyj sagte in einem Video auf Telegram, das ihn vor der Sophienkathedrale in Kiew zeigt, die Ukrainer sollten füreinander beten. Der Präsident zeigte sich ungeachtet der zuletzt schwierigen Lage an der Front siegesgewiss. Der Wille der Ukrainer könne nicht gebrochen werden.

Russland attackierte die Ukraine auch an den Feiertagen aus der Luft. 23 von 24 russischen Drohnen seien abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. In der Region Dnipropetrowsk beschädigten Trümmerteile mehrere Gebäude. In Charkiw gab es mehrere Verletzte.

Russlands Präsident Putin nahm an dem zentralen Gottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau teil.

