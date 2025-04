Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Selenskyj richtete sich im Sender CBS persönlich an Trump und sagte: "Kommen Sie und sehen Sie sich die Menschen, Zivilisten, Soldaten, Krankenhäuser, Kirchen und Kinder an, die zerstört oder tot sind". Dann würde Trump verstehen, was der russische Präsident Putin getan habe, ergänzte Selenskyj.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy waren gestern über 30 Menschen getötet worden. Der Angriff wurde international verurteilt, unter anderem von Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und dem US-Sondergesandten für die Ukraine, Kellogg.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.