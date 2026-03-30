Energieinfrastruktur

Der ukrainische Präsidenten Selenskyj (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Selenskyj erklärte, falls Russland bereit sei, das ⁠ukrainische Energiesystem nicht mehr zu attackieren, würde die Ukraine im Gegenzug ihre Angriffe einstellen. Gleichzeitig deutete der ukrainische Staatschef an, Forderungen von Partnerländern erhalten zu haben Angriffe auf den russischen Ölsektor zu reduzieren.

Der US-israelische Krieg gegen den Iran hat die Ölpreise weltweit in die Höhe schießen lassen. US-Präsident Trump hat deswegen Öl-Sanktionen gegen Russland gelockert. Die Ukraine hatte in den vergangenen Wochen ihre Luftangriffe auf russische Ölanlagen verstärkt. Zuletzt meldete das ukrainische Militär, zudem auch Drohnenfabriken in der südrussischen Stadt Taganrog angegriffen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.