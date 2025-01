In der Region Kursk gehen Russen und Nordkoreaner gegen ukrainische Truppen vor. (picture alliance / globallookpress.com / Belkin Alexey)

Er sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, Russland habe beim Versuch der Rückeroberung des Gebiets eigene Fallschirmjäher sowie ein Infanteriebataillon nordkoreanischer Soldaten verloren. Die Gefechte hätten in den vergangenen beiden Tagen beim Dorf Machnowka stattgefunden. Derweil drohte Russland der Ukraine wegen eines Raketenangriffs mit Vergeltung. Dabei bezog sich das Verteidigungsministerium in Moskau auf Meldungen, wonach die russische Luftabwehr gestern mehrere von den USA gelieferte ATACMS-Raketen über der Region Belgorod abgeschossen hatte.

Staatschef Putin hatte zuletzt damit gedroht, im Falle weiterer ATACMS-Angriffe eine Hyperschallrakete auf das Zentrum von Kiew abzufeuern.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.