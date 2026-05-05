Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisiert russische Angriffe. (picture alliance Kyodo)

In den Regionen Poltawa und Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und 37 verletzt. Unter ihnen seien auch zwei Rettungskräfte, weil die russische Armee nach einem ersten Angriff denselben Ort ein zweites Mal attackiert habe.

Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte es zynisch, dass Russland zur Abhaltung von Propaganda-Feierlichkeiten eine Waffenruhe fordere, den Krieg im Vorfeld aber jeden einzelnen Tag weiterführe. Russland feiert am kommenden Wochenende den Sieg über Nazi-Deutschland.

Selenskyj hat eine Kampfpause vorgeschlagen, die bereits in der kommenden Nacht beginnen soll. Die ukrainische Armee hat ihrerseits Ziele in Russland angegriffen - laut Selenskyj unter anderem einen militärisch-industriellen Komplex in der Stadt Tscheboksary und eine Raffinerie im Norden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.