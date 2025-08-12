Vor Trump-Putin-Gipfel

Selenskyj: Moskau bereitet aus Sicht der Ukraine neue Vorstöße an drei Frontabschnitten vor (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Moskau ziehe an drei Frontabschnitten Soldaten zusammen, erklärte Selenskyj vor Journalisten. Ziel der Offensive seien unter anderem die Städte Pokrowsk und Nowpawliwka. Die russischen Pläne wenige Tage vor dem Treffen der Präsidenten Trump und Putin zeigten, dass Moskau kein Ende des Krieges wolle. Selenskyj bekräftigte, dass sein Land sich nicht auf Forderungen aus Moskau einlassen werde, sich von ukrainisch kontrollierten Gebieten zurückzuziehen.

Trump und Putin wollen sich am Freitag in der Stadt Anchorage im US-Bundesstaat Alaska treffen. Trump hatte im Vorfeld einen möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland ins Spiel gebracht. Bundeskanzler Merz hat für morgen zu einem virtuellen Ukraine-Treffen eingeladen. An diesem soll neben dem US-Präsidenten auch der ukrainische Staatschef Selenskyj teilnehmen.

