Der ukrainische Präsidenten Selenskyj in einer Videoansprache an die Nation (Archiv). (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf ​die ukrainische Luftwaffe. Herabfallende Trümmerteile lösten nach offiziellen Angaben in mehreren Bezirken Brände aus.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor mitgeteilt, Russland plane für den anstehenden Herbst weitere 30.000 nordkoreanische Soldaten ein. Zudem würden wieder Abschussrampen für ballistische Raketen aus Nordkorea an Russland geliefert. Selenskyj bezog sich in seiner abendlichen Videoansprache auf Geheimdienstinformationen. Moskau und Pjöngjang verbindet ein Vertrag über strategische Partnerschaft.

Nordkorea hatte sich schon einmal mit bis zu 15.000 Soldaten am russischen Krieg gegen die Ukraine beteiligt. Bei der Rückeroberung von Gebieten bei Kursk wurden nach offiziell unbestätigten Schätzungen mindestens 2.000 Nordkoreaner getötet.

Darüber hinaus wirft Selenskyj dem Kreml vor, den Iran bei seinen Angriffen in der Golfregion mit Satellitenaufklärung zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.