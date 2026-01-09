Ukrainekrieg

Ein Foto des russischen Verteidigungsministeriums zeigt das Raketensystem Oreschnik während einer Übung in Belarus (Archivfoto) (AP)

In seiner Abendansprache deutete der ukrainische Staatschef an, dass dies auch eine Herausforderung für Länder wie Polen, Rumänien und Ungarn darstelle. Die Hyperschallrakete vom Typ "Oreschnik" mit dem Ziel Lemberg sei auch diesmal nicht mit Sprengstoff bestückt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Erstmals hatte Russland diesen Raketentyp, der auch Atomsprengköpfe transportieren kann, vergangenen November gegen die Ukraine eingesetzt. Sicherheitsexperten werteten ihren wiederholten Einsatz als Warnsignal an die NATO.

Wegen des Einsatzes der russischen "Oreschnik"-Rakete will Lettland eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragen. Das kündigte Außenministerin Braze in Riga an.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.