Fortsetzung am Samstag

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Ein Treffen sei für Samstag geplant, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Es sei an der Zeit, die Verhandlungspause zu beenden. Zugleich warnte er, dass sich die Ausgangslage für die Ukraine durch den Iran-Krieg verschlechtere. Moskau profitiere vom gestiegenen Ölpreis und davon, dass Flugabwehrmunition am Persischen Golf verbraucht werde, die der Ukraine fehle. Außerdem hätten die USA Sanktionen gegen Russland ausgesetzt, während neue EU-Sanktionen stockten und ein lebenswichtiger EU-Kredit von 90 Milliarden Euro für Kiew noch nicht gesichert sei.

Kremlsprecher Peskow hatte am Mittwoch trilaterale Verhandlungen zunächst für ruhend erklärt, schloss eine Fortsetzung aber nicht aus, sowie die USA einen Termin dafür hätten.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.