Fortsetzung am Samstag

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Ein Treffen sei für Samstag geplant, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Es sei an der Zeit, die Verhandlungspause zu beenden. Zugleich warnte er, dass sich die Ausgangslage für die Ukraine durch den Iran-Krieg verschlechtere. Moskau profitiere vom gestiegenen Ölpreis und davon, dass Flugabwehrmunition am Persischen Golf verbraucht werde, die der Ukraine fehle. Außerdem hätten die USA Sanktionen gegen Russland ausgesetzt, während neue EU-Sanktionen stockten und ein lebenswichtiger EU-Kredit von 90 Milliarden Euro für Kiew noch nicht gesichert sei.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.