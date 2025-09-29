Bedrohung aus Russland

Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht auf dem Sicherheitsforum in Warschau. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Details nannte er in seiner Rede, die per Video in die polnische Hauptstadt übertragen wurde, nicht.

Mehrere europäische NATO-Staaten haben in jüngster Zeit Verletzungen ihres Luftraums registriert. Vor zweieinhalb Wochen drangen russische Drohnen in Polens Luftraum ein. Drohnen überflogen auch kritische Infrastruktur in Dänemark, Norwegen und Schweden. Der schwedische Ministerpräsident Kristersson sagte in einem Interview, die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass der Kreml eine Botschaft an Länder senden wolle, welche die Ukraine unterstützten.

Bundesverteidigungsminister Wadephul betonte in Warschau, die NATO sei jederzeit wachsam und werde jeden Zentimeter des Bündnisgebietes schützen. Er räumte aber ein, dass die Drohnenabwehr verbessert werden müsse.

