Indiens Premierminister Modi besuchte diese Woche als erster Regierungschef seines Landes die Ukraine. Hier beim Empfang durch Präsident Selenskyj. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ukrainian Presidential Press Office)

Präsident Selenskyj teilte mit, beim Treffen mit Regierungschef Modi diese Woche in Kiew habe er ihm seine Unterstützung dafür ausgesprochen. Auch wenn es schwierig sei, dass die Konferenz dann in einem Land stattfinden würde, das die Abschlusserklärung des vorherigen Gipfels nicht unterzeichnet habe. Neben Indien wollten Saudi-Arabien, Brasilien, Südafrika, Thailand, Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate beim ersten Treffen im Juni in der Schweiz die Abschlusserklärung nicht mittragen. Darin wird Russland für den Ukrainekrieg verantwortlich gemacht. Nach Angaben Selenskyjs laufen außer mit der Schweiz auch mit Saudi-Arabien, Katar und der Türkei Gespräche über die Ausrichtung eines zweiten Friedensgipfels.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.