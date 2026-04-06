Der ukrainische Präsidenten Selenskyj bei einer Videoansprache (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Wenn Russland bereit sei, die Angriffe auf Energieanlagen einzustellen, sei man bereit, dies ebenfalls zu tun, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Dieser Vorschlag sei bereits über die US-amerikanischen Vermittler an Moskau übermittelt worden.

Die Ukraine hatte bereits eine Feuerpause rund um das christlich-orthodoxe Osterfest angeregt, das in Russland und in der Ukraine am 12. April gefeiert wird. Der Kreml erklärte aber, keine klar formulierten Vorschläge erhalten zu haben.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.