Vereinigte Arabische Emirate

Selenskyj und der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Uncredited / Ukrainian Presidentia / Uncredited)

In Abu Dhabi kam er mit Präsident Mohammed bin Sajid zusammen. Sie unterzeichneten ein Abkommen über die zollfreie Einfuhr fast aller ukrainischen Güter in die Emirate sowie emiratischer Güter in die Ukraine. Außerdem wurde darüber gesprochen, weitere ukrainische Soldaten aus russischer Gefangenschaft freizubekommen. Die Vermittlung der Emirate habe viele Menschenleben gerettet, betonte Selenskyj. Er bezeichnete die Gespräche als "bedeutungsvoll".

Die Regierung in Abu Dhabi ist seit Kriegsbeginn als Vermittler zwischen Kiew und Moskau aktiv. Selenskyj will am Mittwoch auch Saudi-Arabien besuchen. An den morgen dort stattfindenden Gesprächen zwischen den USA und Russland zum Ukraine-Krieg werde er nicht teilnehmen

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.