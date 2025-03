Nach Eklat im Weißen Haus

Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj wurde förmlich aus dem Weißen Haus geworfen (picture alliance / AP / Ben Curtis)

Wie Starmers Büro bestätigte, wird Selenskyj am Nachmittag zu Gesprächen in London erwartet. Großbritannien halte seine unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine aufrecht und tue alles, um einen dauerhaften Frieden zu ermöglichen. Der britische Premier hatte nach dem offenen Streit von US-Präsident Trump und Selenskyj mit beiden Regierungschefs telefoniert und versucht zu vermitteln.

Der ukrainische Präsident nimmt morgen dann an einem Krisentreffen europäischer Staats- und Regierungschefs in London teil. Eingeladen dazu sind mehr als ein Dutzend europäische Staats- und Regierungschefs sowie unter anderem Vertreter der Türkei. Für Deutschland reist Bundeskanzler Scholz an. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj sowie NATO-Generalsekretär Rutte, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa werden erwartet. Angesichts der jüngsten Ereignisse dürfte einmal mehr die Frage in den Fokus rücken, wie Europa die USA bei den Hilfen für die Ukraine ersetzen kann.

Meloni für Gipfel mit den USA

Die italienische Ministerpräsidentin Meloni forderte wegen der Ereignisse in Washington zeitnah einen Gipfel zwischen den USA und Europa zur Ukraine. Dieser sei nötig, um offen darüber zu sprechen, wie man die großen Herausforderungen von heute bewältigen wolle, so Meloni.

Jede Spaltung verschaffe denjenigen Vorteile, die den Niedergang der westlichen Zivilisation herbeisehnten, erklärte Meloni. Unklar blieb, ob nach ihren Vorstellungen die von Russland angegriffene Ukraine an einem solchen Treffen teilnehmen soll. Die rechtsgerichtete Ministerpräsidentin gilt im Kreis der europäischen Regierungschefs als eine der wichtigsten Ansprechpartnerinnen der neuen US-Regierung. Sie hatte im Januar an der Amtseinführung von Präsident Trump teilgenommen. Zugleich steht sie aber an der Seite der von Russland angegriffenen Ukraine.

EU-Sondergipfel in Brüssel

Auch am kommenden Donnerstag geht es bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel um die aktuelle Lage und weitere Hilfen für die Ukraine. Die EU werde die Unterstützung für die Ukraine verstärken, damit sie den Aggressor weiterhin bekämpfen könne, erklärte die Außenbeauftragte Kallas. Eine Einigung könnte jedoch schwierig werden, denn weitreichende Beschlüsse erfordern in der EU Einstimmigkeit. Ungarns Ministerpräsident Orban hat bereits mehrfach EU-Hilfen für Kiew blockiert.

Europa ist nicht nur wegen des Eklats beim USA-Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington in Aufruhr. Auch die jüngsten Vorstöße des US-Präsidenten zum Ukraine-Krieg haben Besorgnis ausgelöst. Europäer wie Ukrainer befürchten, Trump und Russlands Präsident Putin könnten ohne ihre Beteiligung über die Zukunft der Ukraine entscheiden und ein Waffenruheabkommen vereinbaren, das Kiew zu erheblichen territorialen Zugeständnissen zwingen würde.

