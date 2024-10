Auf diesem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Videostandbild feuert ein russischer Scharfschütze von einem nicht genannten Ort aus in Richtung der ukrainischen Streitkräfte. (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)

Kämpfe fänden auf der gesamten Länge der Frontlinie statt; besonders schwer seien sie bei Pokrowsk und Kurachowe, teilte der ukrainische Präsident in Kiew mit. Zudem gingen russische Truppen seit mehreren Tagen massiv gegen ukrainische Stellungen in der westrussischen Region Kursk vor. Es gebe aber auch Gegenangriffe von ukrainischer Seite. Zuvor hatte der Geheimdienst in Kiew gemeldet, dass die ukrainische Armee am Wochenende ein russisches Militärflugzeug auf einem Armeeflugplatz in der Region Orenburg im Ural zerstört habe.

Ukrainischen Behördenangaben zufolge kamen heute bei russischen Luftangriffen im Süden des Landes drei Zivilisten ums Leben, acht weitere wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.