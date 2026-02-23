Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Es gehe nicht allein um Präsident Trump, auch das Parlament werde gebraucht, sagte Selenskyj dem britischen Sender BBC. Aus guten Gründen werde daher der Kongress über Sicherheitsgarantien abstimmen. Der Schutz der Ukraine im Falle eines Waffenstillstands vor einem erneuten russischen Angriff ist seit längerer Zeit Teil der Verhandlungen zwischen Kiew und Washington.

Selenskyj erklärte zudem, Putin würde einen Waffenstillstand nur als Vorbereitung für weitere Kriege nutzen. Rund vier Jahre nach Beginn des Angriffskrieges geht der ukrainische Präsident nicht davon aus, die russisch besetzten Gebiete derzeit militärisch zurückerobern zu können. Er forderte von westlichen Partnern weitere Hilfen für den Verteidigungskampf. Selenskyj bot auch erneut die Durchführung von Wahlen an, wenn die Sicherheit gewährleistet werde. Eine erneute Kandidatur ließ er offen.

