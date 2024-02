Jahrestag des Kriegsbeginns

Gedenken in Kiew (dpa / Ukrainian Presidential Press Office via AP)

An der Zeremonie nahmen auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Italiens Regierungschefin Meloni, der belgische Ministerpräsident de Croo sowie der kanadische Premierminister Trudeau teil. Von der Leyen würdigte den außergewöhnlichen Widerstand des ukrainischen Volkes. Im Rahmen des Unterstützungspakets der Europäischen Kommission und Deutschlands für die Ukraine übergab von der Leyen 50 Fahrzeuge an die ukrainische Nationalpolizei und die Generalstaatsanwaltschaft.

Nach der Gedenkveranstaltung wurden bilaterale Sicherheitsvereinbarungen der Ukraine mit Italien und Kanada unterzeichnet. Entsprechende Vereinbarungen hat Kiew bereits mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland und weiteren Staaten abgeschlossen. Auch Bundesaußenministerin Baerbock traf am Nachmittag in der Ukraine ein. Gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba besuchte sie die Stadt Odessa am Schwarzen Meer.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg würdigte in Brüssel den Mut und die Entschlossenheit der Ukrainer im Kampf gegen die russischen Angreifer. In Deutschland erklärte Bundeskanzler Scholz, man unterstütze die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung – und zwar so lange wie nötig.

Gedenkveranstaltungen in vielen Ländern

Die russische Armee war auf Befehl von Kreml-Chef Putin am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. In dem angegriffenen Land selbst und weltweit finden Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem in Paris, London, Warschau und Belgrad. In Deutschland gab es Veranstaltungen unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.