Nach Angriffen auf Kiew

Bei den russischen Angriffen wurde ein Wohnblock schwer beschädigt. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa )

Bei den Angriffen seien Raketen eingesetzt worden, die erst in den vergangenen Wochen hergestellt worden seien. Das bedeute, dass Russland die nötigen Bauteile dafür trotz der Sanktionen weiter erhalte. In russischen Drohnen und Raketen werden ukrainischen Angaben zufolge immer wieder Bauteile von Unternehmen auch aus Deutschland entdeckt.

In Kiew stieg die Zahl der gefundenen Todesopfer nach den Angriffen auf zehn. Mindestens 45 Menschen wurden verletzt. Die Suche nach weiteren Opfern unter den Trümmern mehrerer Häuser dauert an.

Bundeskanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warfen Russland vor, weiter auf Eskalation statt auf Verhandlung zu setzen. Frankreichs Präsident Macron wertete die Angriffe auf Zivilisten als Zeichen dafür, dass Russland die Optionen an der Front ausgingen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.