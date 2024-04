Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Presidential Office of Ukraine)

Drohnen würden offensichtlich einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg in diesem Krieg sein, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er habe dies ein weiteres Mal mit Vertretern aus Regierung und Militär erörtert. Die ukrainische Rüstungsindustrie müsse genau das produzieren, was der Krieg erfordere.

Die ukrainische Armee hatte in den vergangenen Wochen mit ihren Drohnen verstärkt russische Ölraffinerien auch weit hinter der Front angegriffen. Kiew betont dabei, dass das aus militärischer Sicht legitime Ziele seien, weil so der Nachschub an Treibstoff für die russische Armee ausgebremst werden soll.

