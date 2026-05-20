Russischer Angriffskrieg
Selenskyj sieht positive Entwicklung zugunsten der Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat im Abwehrkampf seines Landes gegen Russland Fortschritte festgestellt.

    Der ukrainische Präsidenten Selenskyj spricht in einer Videoansprache an die Nation.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj. (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)
    In einer Videoansprache sagte Selenskyj, die Ukraine halte ihre Stellungen besser und unternehme mehr Gegenstöße. Besonders bedeutend seien die ukrainischen Drohnenangriffe im russischen Hinterland.
    So griff die Ukraine vergangene Nacht nach eigenen Angaben unter anderem eine Ölraffinerie und eine Ölpumpstation in Russland an. Die ukrainische Luftwaffe registrierte ihrerseits mehr als zweihundert russische Drohnenangriffe. Es gab mehrere Verletzte in der Ukraine.
    Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.