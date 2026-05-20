Russischer Angriffskrieg

In einer Videoansprache sagte Selenskyj, die Ukraine halte ihre Stellungen besser und unternehme mehr Gegenstöße. Besonders bedeutend seien die ukrainischen Drohnenangriffe im russischen Hinterland.
So griff die Ukraine vergangene Nacht nach eigenen Angaben unter anderem eine Ölraffinerie und eine Ölpumpstation in Russland an. Die ukrainische Luftwaffe registrierte ihrerseits mehr als zweihundert russische Drohnenangriffe. Es gab mehrere Verletzte in der Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.