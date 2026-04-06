Syrien und Ukraine

Präsident Selenskyj beim Besuch in Damaskus mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Syrian Presidency)

Selenskyj sagte vor Ort, die Ukraine wolle ihre militärische Expertise in der Region einbringen. Es gebe großes Interesse, Erfahrungen im Militär- und im Sicherheitsbereich auszutauschen. Die Ukraine hat in ihrem Krieg gegen Russland weitreichende Kenntnisse in der Abwehr von Drohnen und Raketen erlangt. Syrien verfügt über keine bekannte Luftabwehr, die etwa iranische Geschosse abfangen könnte.

Selenskyj sagte, es habe Vereinbarungen für künftige Kooperationen gegeben, außerdem sei es um die Ukraine als Getreidelieferanten gegangen. Es war die erste Reise Selenskyjs nach Syrien seit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen im September. Zuvor hatte der ukrainische Präsident bereits mit mehreren Golfstaaten eine Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.