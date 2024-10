Nach Äußerungen über Atomwaffen

Hatte in Brüssel für Aufsehen gesorgt: Der ukrainische Präsident Selenskyj (Benoit Doppagne / Belga / dpa / Benoit Doppagne)

In einem im Fernsehen übertragenen Interview mit mehreren Journalisten sagte er, sein Land wolle weder eine Gefahr für die Welt schaffen, noch irgendwelche Kernwaffen besitzen. Vielmehr sei die Ukraine ein friedlicher Staat, der keinen nuklearen Schirm anstrebe, sondern eine Mitgliedschaft in der NATO. Das Bündnis sei besser als jede Art von Waffen, vor allem solch gefährlichen. Selenskyj hatte am Donnerstag beim EU-Gipfel für Aufsehen gesorgt, als er erklärte: Entweder verfüge die Ukraine über Nuklearwaffen, die ihr als Schutz dienten, oder sie müsse Mitglied in einer Allianz wie die NATO werden.

Kurz darauf betonte er, dies sei nicht als Überlegung für eine mögliche nukleare Aufrüstung zu verstehen gewesen.

19.10.2024