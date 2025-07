Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Man nähere sich einer mehrstufigen Vereinbarung über die Lieferung neuer Patriot-Flugabwehrsysteme und den dazugehörigen Raketen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Er ließ zunächst offen, mit welchen westlichen Partnern man darüber im Gespräch sei. Zuletzt hatte US-Präsident Trump erklärt, er erwäge eine Überlassung solcher Systeme an Kiew. Selenskyj kündigte außerdem die Herstellung eigener Drohnen an, die gegnerische Drohen abfangen können.

Darüber hinaus werde die Ukraine auf die russischen Attacken auch weiterhin mit Gegenangriffen auf dem Territorium des Aggressors reagieren. Diese seien sehr effektiv, fügte Selenskyj hinzu.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.