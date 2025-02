Nach Trump-Attacken

Um Deeskalation bemüht: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / SvenSimon / Presidential Office of Ukraine)

Er erklärte in seiner abendlichen Videoansprache, für sein Land sei es sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit mit Amerika konstruktiv sei. Das gelte auch für sein heute geplantes Treffen mit dem Sondergesandten Kellogg. Nur so könne ein stabiler Frieden für die Ukraine gewährleistet werden. Selenskyj erwähnte in diesem Zusammenhang auch ein Telefonat mit US-Senator Graham von der Republikanischen Partei. Trump hatte zuletzt seinen Ton gegenüber dem ukrainischen Präsidenten erheblich verschärft und ihm unter anderem eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg zugewiesen.

Selenskyj mache einen "fürchterlichen Job" und müsse rasch handeln, bevor er - Zitat - "gar kein Land mehr übrig habe".

Diese Nachricht wurde am 20.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.