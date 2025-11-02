Der ukrainische Präsident Selenskyj während einer Videoansprache (Archivbild). (Ukrainian Presidential Office/Pl/dpa)

Es habe Angriffe auf Wohnhäuser, zivile Infrastruktur und den Energiesektor gegeben, schrieb Selenskyj auf X. Selenskyj dankte allen ausländischen Partnern, die Hilfe beim Schutz für das Energiesystem leisteten - darunter Deutschland, der EU und den USA.

Nach russischen Luftangriffen in der vergangenen Nacht meldeten die Gebiete Tschernihiw, Saporischschja und Donezk größere Stromausfälle mit Zehntausenden betroffenen Haushalten. In Dnipropetrowsk und Odessa kamen offiziellen Angaben zufolge sechs Menschen ums Leben. In der russischen Region Krasnodar beschädigten laut Behörden ukrainische Drohnen im Schwarzmeerhafen Tuapse ein Ölterminal. Dabei sei auch ein Tanker in Brand geraten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.