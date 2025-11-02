Der ukrainische Präsident Selenskyj während einer Videoansprache (Archivbild). (Ukrainian Presidential Office/Pl/dpa)

Selenskyj betonte, seine Regierung arbeite daran, die Energieversorgung für den Winter zu sichern. Er dankte allen ausländischen Partnern, die Hilfe beim Schutz für das Energiesystem leisteten - darunter Deutschland, der EU und den USA. Zudem erklärte er, man habe den Patriot-Schutzschirm gegen russische Luftangriffe mit deutscher Hilfe ausgebaut. Details nannte er nicht. Selenskyj warb zugleich für weitere Unterstützung beim Ausbau der Luftabwehr. Man führe Gespräche mit verbündeten Regierungen und Herstellern. Luftangriffe seien die Hauptstrategie Russlands. Jede Stärkung der Luftverteidigung bringe deshalb das Ende des Krieges näher.

Anfang August hatte Deutschland die Lieferung von zwei weiteren Patriot-Systemen an die Ukraine angekündigt. Zunächst waren die Startgeräte übergeben worden, die weiteren Teile sollten zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Drei deutsche Patriot-Systeme waren schon vorher in der Ukraine im Einsatz.

Weitere russische Luftangriffe

Nach russischen Luftangriffen in der Nacht auf Sonntag meldeten die Gebiete Tschernihiw, Saporischschja und Donezk größere Stromausfälle mit Zehntausenden betroffenen Haushalten. In Dnipropetrowsk und Odessa kamen offiziellen Angaben zufolge sechs Menschen ums Leben. In der russischen Region Krasnodar beschädigten laut Behörden ukrainische Drohnen im Schwarzmeerhafen Tuapse ein Ölterminal. Dabei sei auch ein Tanker in Brand geraten, hieß es.

Vorerst kein Treffen zwischen Trump und Putin

Nach den USA rückt auch Russland von einem raschen Treffen der Präsidenten beider Länder, Trump und Putin, zum Ukraine-Krieg ab. Ein schnell organisierter Gipfel sei derzeit nicht nötig, sagte Kremlsprecher Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass in Moskau. Gegenwärtig nötig sei eine sehr sorgfältige Arbeit an Details. - Der Kreml besteht darauf, dass erst eine politische Vereinbarung ausgehandelt sein muss, bevor die Kämpfe enden.

