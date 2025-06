Krieg

Selenskyj trifft Trump am Rande des NATO-Gipfels - "substanziell und angenehm"

Am Randes des NATO-Gipfels in Den Haag hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj mit US-Präsident Trump getroffen. Selenskyj bezeichnete das 50-minütige Gespräch als "substanziell". Man habe darüber diskutiert, wie man eine Feuerpause und einen echten Frieden erzielen sowie das ukrainische Volk schützen könne. Trump äußerte sich im Anschluss an das Treffen ebenfalls positiv.