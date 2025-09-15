Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Sumy (Archiv). (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Unter Berufung auf Oberbefehlshaber Syrskyj betonte Selenskyj, in den Regionen Donezk und Charkiw erlitten die russischen Streitkräfte erhebliche Verluste. Russland meldet seinerseits seit Tagen Geländegewinne in der zentralen Region Dnipropetrowsk. Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef des besetzten Teils der Region Donezk, Puschilin, sprach von einer Zangenbewegung bei Ortschaften nahe Pokrowsk. Die Truppen rückten dort langsam vor.

