Naher und Mittlerer Osten

Das ukrainische Militär schoss auch iranische Drohnen ab (Archivbild). (AFP / Roman Pilipey)

Entsprechend äußerte sich Präsident Selenskyj in einer heute veröffentlichten Mitteilung. Die ukrainischen Streitkräfte hätten an aktiven Operationen im Ausland teilgenommen und dabei im eigenen Land hergestellte, kampferprobte Abfangdrohnen eingesetzt, hieß es. Der Einsatz sei Teil des umfassenden Bemühens, Partnern bei der Abwehr von Geschossen zu helfen, die auch Russland in seinem Invasionskrieg gegen die Ukraine einsetze, erklärte Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.