Der ukrainische Präsident Selenskyj und sein polnischer Amtskollege Duda in Luzk. (AFP / HANDOUT)

Selenskyj veröffentlichte Fotos von dem nicht angekündigten Treffen in der nordwestlichen ukrainischen Stadt. Zwischen 1943 und 1945 ermordeten ukrainische Nationalisten der Aufstandsarmee UPA in Wolhynien und Ostgalizien etwa 100.000 Polen. Zum 80. Jahrestag der Massaker hatten Kirchenvertreter beider Länder zuletzt eine weitere Aufklärung der Verbrechen gefordert. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem etwa in Butscha dokumentierten Massaker an Zivilisten wiesen sie auf die Bedeutung einer Aufarbeitung hin.

Polen unterstützt Kiew seit Beginn des neuerlichen russischen Angriffskriegs. Das Land hat knapp 1,6 Millionen Flüchtlinge aus der benachbarten Ukraine aufgenommen.

