Vor Trump-Putin-Gipfel

US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin wollen sich treffen - ohne den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Alles, was die Ukraine betreffe, müsse auch unter ihrer Beteiligung entschieden werden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er unterstrich, dass er eine Gebietsabtretung nicht akzeptieren werde. Zudem warnte er vor Täuschungsversuchen durch Putin und appellierte unter anderem an die USA, Russland durch weitere Sanktionen unter Druck zu setzen. Ähnlich äußerte sich abermals Bundeskanzler Merz im ARD-Fernesehen. Selenskyj müsse in die Gespräche eingebunden werden.

Das Gipfel-Treffen zwischen Trump und Putin ist am Freitag im US-Bundesstaat Alaska geplant. Selenskyj ist bislang nicht eingeladen worden.

