Sieht die Zukunft seines Landes in der EU: Selenskyj beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. (Petros Karadjias / AP / dpa / Petros Karadjias)

Dies sei die Voraussetzung für einen "realen Frieden in Europa" sowie für den Wiederaufbau nach dem Krieg, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Dabei betonte er auch die Notwendigkeit von unveränderlichen Grenzen und Sicherheitsgarantien. Zuvor hatte auch Bundeskanzler Merz eine stärkere Einbindung der Ukraine in die Europäische Union als wichtige Basis für ein Ende des russischen Angriffskriegs bezeichnet. Einen ukrainischen Gebietsverzicht schloss Merz jedoch nicht völlig aus.

Der Finanzbedarf für einen Wiederaufbau des Landes wird von der Weltbank auf umgerechnet rund 500 Milliarden Euro geschätzt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.