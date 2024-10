Russlands Krieg gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Das haben die Präsidenten Selenskyj und Yoon in einem Telefonat vereinbart, wie in Seoul mitgeteilt wurde. Beide hätten mit deutlichen Worten die nordkoreanischen Waffenlieferungen sowie die Stationierung nordkoreanischer Soldaten in Russland verurteilt.

Ein Kreml-Sprecher erklärte, Präsident Putin habe keine Pläne, die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui zu treffen, die sich derzeit in Russland aufhält. Es ist bereits ihr dritter Besuch in Russland in diesem Jahr.

Laut dem US-Verteidungsministerium befinden sich schätzungsweise 10.000 nordkoreanische Soldaten in Russland, die in den nächsten Wochen wahrscheinlich die russischen Streitkräfte in der Nähe der Ukraine verstärken würden.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.