Aggression müsse bestraft werden, betonte Selenskyj. Er forderte, dass alle Verantwortlichen im russischen Angriffskrieg gegen sein Land zur Verantwortung gezogen werden, einschließlich Staatschef Putin. Dies verlange politischen und juristischen Mut, sagte Selenskyj in einer Ansprache vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg. Nach den verherrenden Kriegen im vergangenen Jahrhundert habe Europa seine Lektion gelernt und verteidige das internationale Recht sowie die Menschenrechte weltweit.

Die Einrichtung des Sondergerichts war Anfang Mai durch die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten bekannt gegeben worden. Der Europarat in Straßburg hat sich dem Schutz der Demokratie und der Menschenrechte auf dem Kontinent verschrieben. Ihm gehören 46 Staaten an, darunter auch die Ukraine. Russland war nach seinem Einmarsch in die Ukraine 2022 ausgeschlossen worden. Wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermords in der Ukraine ermittelt bereits der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag.

Selenskyj trifft Trump in Den Haag

Zuvor hatte sich Selenskyj am Rande des NATO-Gipfels mit US-Präsident Trump getroffen. Selenskyj teilte nach dem Gespräch mit, er habe mit seinem amerikanischen Kollegen unter anderem über eine Koproduktion von Drohnen gesprochen. In erster Linie sei es bei der Unterredung aber um den möglichen Kauf amerikanischer Luftabwehrsysteme gegangen. Die Ukraine sei bereit, US-Waffenhersteller zu unterstützen, erklärte der ukrainische Präsident.

Trump äußerte sich im Anschluss an das Treffen ebenfalls positiv. Er bescheinigte Selenskyj Mut im Krieg. Trump äußerte zudem erneut seine Bereitschaft, auch mit dem russischen Präsidenten Putin über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine zu reden.

