Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Vadym Sarakhan/AP/dpa)

Zuvor hatte das Parlament in Kiew das Gesetz verabschiedet. Kritiker sehen die Gefahr, dass nun Ermittlungen gegen hochrangige Staatsangestellte eingestellt werden. Im ganzen Land gab es Proteste. Selenskyj verteidigte das Gesetz. Der Präsident sagte in seiner nächtlichen Videoansprache, die Antikorruptionsbehörden würden weiter arbeiten, jedoch ohne russischen Einfluss. Selenskyj ließ offen, was genau er damit meinte.

EU-Erweiterungskommissarin Kos: "Schwerwigender Rückschritt"

Die Bekämpfung der Korruption ist eine wichtige Voraussetzung für den von der Ukraine angestrebten Beitritt zur Europäischen Union und die Sicherung milliardenschwerer westlicher Hilfsgelder. EU-Erweiterungskommissarin Kos äußerte sich besorgt. Der Abbau wichtiger Schutzmechanismen für die Unabhängigkeit der Behörden sei ein schwerwiegender Rückschritt.

Ukrainischer Geheimdienst geht gegen Antikorruptionsbüro vor

Am Montag hatte der ukrainische Geheimdienst (SBU) nach eigenen Angaben einen Mitarbeiter des Antikorruptionsbüros wegen angeblicher Spionage für Russland festgenommen. Der SBU beschuldigte den Verdächtigen, geheime Informationen an einen Sicherheitsmann des 2014 gestürzten ukrainischen Präsidenten Janukowitsch weitergegeben zu haben. Der Kreml-treue Janukowitsch lebt heute in Russland. Das ukrainische Antikorruptionsbüro war nach der pro-europäischen Maidan-Revolution eingerichtet worden.

Im Korruptionswahrnehmungsindex der Nichtregierungsorganisation Transparency International landete die Ukraine 2024 auf Platz 105 von 180 Ländern.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.