Ukraine
Selenskyj: "USA liefern Raketen für Luftabwehrsysteme Patriot und Hilmars"

Die Ukraine erhält nach den Worten von Präsident Selenskyj von den USA Raketen für westliche Luftabwehrsysteme.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)
    Die Geschosse für die Systeme Patriot und Himars seien Bestandteil der Waffenlieferungen im Rahmen des sogenannten PURL-Finanzierungsmechanismus, sagte Selenskyj in Kiew. Sein Land habe von den Partnern speziell für PURL mehr als zwei Milliarden Dollar erhalten. Für Oktober rechne er mit weiteren 3,5 bis 3,6 Milliarden Dollar.
    Der Fonds PURL bündelt Beiträge von NATO-Mitgliedern, um amerikanische Waffen, Munition und Ausrüstung zu kaufen.
    Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.