Der ukrainische Präsident Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Die Geschosse für die Systeme Patriot und Himars seien Bestandteil der Waffenlieferungen im Rahmen des sogenannten PURL-Finanzierungsmechanismus, sagte Selenskyj in Kiew. PURL bündelt Beiträge von NATO-Mitgliedern, um amerikanische Waffen, Munition und Ausrüstung zu kaufen. Selensky fügte hinzu, sein Land habe von den Partnern speziell für PURL mehr als zwei Milliarden Dollar erhalten. Für Oktober rechne er mit weiteren 3,5 bis 3,6 Milliarden Dollar.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.