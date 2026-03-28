Militärische Zusammenarbeit

Ukraine und Vereinigte Arabische Emirate haben nach Angaben von Präsident Selenskyj bei der Luftvertreidigung eine Zusammenarbeit vereinbart. (Archivbild) (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Es gehe unter anderem um den Austausch von Expertise bei der Abwehr von Raketen und unbemannten Flugsystemen, teilte das Verteidigungsministerium in Doha mit. Das Abkommen wurde während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vorgestellt.

Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland ihre Abwehr-Fähigkeiten deutlich ausgebaut. Kiew setzt gegen russische Drohnen insbesondere elektronische Störgeräte und mobile Waffen ein anstatt der erheblich teureren Raketen, die von Golfstaaten zur Abwehr iranischer Drohnen verwendet werden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.