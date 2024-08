Ukrainekrieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Es gehe um Flächen an der Grenze zur Ukraine, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Details nannte der Staatschef nicht. Zudem wurden laut Selenskyj weitere russische Kriegsgefangene genommen.

Unterdessen werden von beiden Kriegsparteien jeweils neue Luftangriffe gemeldet. Die ukrainische Armee greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele auf dessen Territorium an und ist zudem in die Region Kursk einmarschiert.

