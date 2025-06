Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r) und der polnische Präsident Andrzej Duda umarmen sich während ihres Treffens in Kiew. (dpa / Evgeniy Maloletka)

In Kiew zeichnete ihn der ukrainische Präsident Selenskyj mit dem Orden der Freiheit aus. Wie die Präsidialverwaltung mitteilte, wurden damit Dudas Verdienste zur Stärkung der polnisch-ukrainischen Zusammenarbeit sowie der Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine gewürdigt.

Selenskyj schrieb auf X, Duda sei ein wahrer Freund. Er habe seit den ersten Tagen des Krieges an der Seite der Ukraine gestanden. Dudas Amtszeit endet am 6. August.

