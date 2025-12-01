Ukraine-Verhandlungen

Er wurde von Präsident Macron empfangen. Wie der Elyséepalast mitteilte, wollen sich die Staatschefs über den Stand der Friedensbemühungen sowie die Bedingungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden austauschen.
Vertreter der USA und der Ukraine hatten gestern in Florida über den US-Plan zur Beendigung des Krieges gesprochen. Außenminister Rubio und der ukrainische Unterhändler Umerow zeigten sich mit den Gesprächen zufrieden. Nun soll der US-Sondergesandte Witkoff nach Moskau reisen. Nach Angaben des Kreml wird Präsident Putin Witkoff morgen empfangen.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte in Brüssel, die Woche werde für die Ukraine entscheidend sein. Man habe gehört, dass die Gespräche in den USA schwierig, aber produktiv gewesen seien.
Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.