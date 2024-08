Die ukrainischen Truppen rücken nach Angaben von Präsident Selenskyj weiter auf russischem Gebiet vor (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Die Ukraine könne ihre Ziele erreichen, ihre Interessen verteidigen und ihre Unabhängigkeit schützen, betonte Präsident Selenskyj. Mit der Bodenoffensive auf russischem Gebiet will die Ukraine nach Angaben Selenskyjs vor allem den Druck auf Moskau erhöhen, sich nach inzwischen fast zweieinhalb Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Friedensverhandlungen einzulassen. Selenskyj sagte, ein gerechter Frieden komme auf diese Weise näher.

Ausnahmezustand in Grenzregion Belgorod

Die Behörden in der russischen Region Belgorod riefen angesichts der ukrainischen Angriffe den regionalen Notstand aus. Die Maßnahme diene dazu, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und die Folgen der Attacken zu bewältigen, hieß es. Es gebe anhaltenden Beschuss. Die Lage wurde als extrem schwierig und angespannt bezeichnet. Belgorod grenzt an die ukrainische Region Charkiw und an die russische Region Kursk. Dort hat die Ukraine eine Überraschungsoffensive gestartet. Der Gouverneur von Kursk hatte in der vergangenen Woche den Ausnahmezustand ausgerufen.

Ukraine: eingenommenen Flächen sollen nicht dauerhaft besetzt werden

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in Kiew, man wolle die eingenommenen Flächen nicht dauerhaft besetzen. Er begründete die seit einer Woche andauernde Operation damit, dass sie russische Angriffe auf das ukrainische Nachbargebiet Sumy unterbinden solle. Außerdem solle die russische Logistik gestört werden, um zu verhindern, dass Moskau zusätzliche Truppen in das ostukrainische Kampfgebiet Donezk verlegt.

Je eher sich Russland bereit erkläre, einen gerechten Frieden wiederherzustellen, desto eher würden die Angriffe aufhören, so der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums.

Litauen: Russland verlegt Truppen aus Kaliningrad nach Kursk

Russland verlegt nach Angaben Litauens Truppen aus Kaliningrad in die Oblast Kursk. Verteidigungsminister Kasciunas teilte dies bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Eine Stellungnahme Russlands dazu lag zunächst nicht vor.

Moskau: Vormarsch vorerst gestoppt

Moskau macht hingegen geltend, mit Luftangriffen den Vormarsch der Ukrainer vorerst gestoppt zu haben. Gleichwohl wird ein weiterer Landkreis evakuiert, wie örtliche Behörden bekanntgaben.

In den vergangenen Tagen waren bereits Tausende Menschen geflohen. Der Gouverneur von Kursk teilte mit, russische Flüchtlinge sollten nach Saporischschja gebracht werden, also in von Russland besetztes Gebiet in der Ukraine.

Verstärkte russische Angriffe gemeldet

Die ukrainischen Streitkräfte meldeten zuletzt verstärkte russische Angriff . Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten derzeit nicht.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.