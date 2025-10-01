Das AKW ist seit mehr als einer Woche vom Stromnetz getrennt. Selenskyj erklärte, russischer Beschuss verhindere die Reparatur beschädigter Stromleitungen. Die Kühlung der Reaktoren müsse jedoch dauerhaft gesichert bleiben, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern.
Die Internationale Atomenergiebehörde teite mit, es gebe derzeit keine unmittelbare Gefahr. Das Kraftwerk werde von den den russischen Truppen mit Notstromgeneratoren am Laufen gehalten. Die Lage sei mit Blick auf die nukleare Sicherheit dennoch nicht tragbar.
